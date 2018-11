May en Corbyn gaan live tv-debat voeren over brexitdeal

Premier May gaat nog voor de cruciale stemming over de brexitdeal volgende maand in het Britse parlement in debat met Labour-leider Jeremy Corbyn. Het gesprek wordt live uitgezonden op televisie.

May heeft haar politieke rivaal persoonlijk uitgedaagd voor het debat en het kamp van Corbyn heeft de uitdaging aanvaard. "Ik ben klaar voor een debat. Ik heb namelijk een plan, hij niet", zegt May in de krant The Sun.

De brexitdeal die May sloot met de Europese Unie stuit op veel kritiek in Groot-Brittanniƫ, ook binnen haar eigen Conservatieve partij. De premier doet er nu alles aan om de overeenkomst in eigen land te verdedigen en een meerderheid in het parlement te bewerkstelligen.

Ook Corbyns partij Labour vindt de afspraken ondermaats en is van plan om tijdens het debat over de brexitdeal volgende maand tegen stemmen. Labour wil een akkoord waarbij er onder andere meer aandacht is voor het beschermen van banen.

Grote problemen

Het wordt de eerste keer dat May live op tv debatteert met Corbyn. Ze weigerde vorig jaar mee te doen aan de debatten in de aanloop naar de verkiezingen. De omroep die het gesprek gaat uitzenden is nog niet bekend, maar die zal bepalen hoe het debat tussen de twee politieke kopstukken er precies uit zal zien.

De verwachting is dat May grote problemen zal krijgen om het akkoord over de brexit door het parlement te krijgen. De Britse krant The Guardian zette op een rijtje welke parlementariƫrs zeggen voor te zullen stemmen en welke tegen. Daaruit blijkt dat een ruime meerderheid tegen de deal is.