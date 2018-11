Cruciale brexit-stemming in Lagerhuis op 11 december

Het Lagerhuis stemt op dinsdag 11 december over het akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de brexit. Premier May noemde de datum van de beslissende stemming vandaag in het Lagerhuis. Ze verdedigde daar opnieuw het akkoord dat tot stand is gebracht door de Britse en Europese onderhandelaars.

May hield de sceptici in het parlement voor dat het brexitakkoord weliswaar niet perfect is, maar wel het hoogst haalbare. Verwerping van het akkoord zou een sprong in het duister zijn, verklaarde de premier. Voor de stemming zal het Lagerhuis dagenlang over de verdragstekst debatteren.

Voorzitter Juncker van de Europese Commissie uitte gisteren een ondubbelzinnig dreigement tegen de Britse parlementariërs die denken dat afwijzing van het akkoord zal leiden tot een betere deal voor het Verenigd Koninkrijk. Zij zullen meteen merken dat dat niet het geval is, zei Juncker nadat de Europese regeringsleiders akkoord waren gegaan met het brexitakkoord.

Campagne

Premier May stond vanmiddag tegenover een uitermate kritisch parlement. Ze zei dat niemand weet wat er zal gebeuren als het Lagerhuis de deal wegstemt. Commentatoren zeggen dat het land dan in een politieke crisis wordt gestort die ook gevolgen zal hebben voor de financiële markten.

Voor de stemming zal May een intensieve campagne voeren om zowel parlementariërs als de bevolking ervan te overtuigen dit akkoord te aanvaarden.

Parlementsleden van zowel de Conservatieve Partij als Labour hebben grote bezwaren tegen het akkoord en hebben aangekondigd tegen te stemmen. Minister van Buitenlandse Zaken Hunt erkende gisteren dat het lang niet zeker is of het Lagerhuis de kant van May zal kiezen.