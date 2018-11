Tientallen Shell-stations zonder brandstof door lage waterpeil Rijn

Shell kampt met leveringsproblemen, waardoor tientallen pompstations zonder benzine of diesel zitten. Volgens het bedrijf spelen de problemen ook bij tankstations van andere oliemaatschappijen. Het zou vooral gaan om onbemande tankstations in het oosten van het land.

De problemen zijn een gevolg van de lage waterstand van de Rijn. Daardoor kunnen schepen vanuit een raffinaderij in Pernis minder brandstof vervoeren naar een depot in Arnhem.

Shell probeert nu via andere routes meer benzine en diesel aan te voeren. Dat kan via de weg, maar volgens een woordvoerder kost dat meer tijd omdat de ladingen kleiner zijn. Bovendien hebben de oliemaatschappijen en transporteurs last van een tekort aan chauffeurs.