Boete van zes ton voor Uber na verzwijgen datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt taxidienst Uber een boete van 600.000 euro op voor het verzwijgen van een datalek.

In 2016 werd Uber gehackt en wereldwijd kwamen de gegevens van in totaal 57 miljoen gebruikers in handen van de hackers. Het ging om namen, emailadressen en telefoonnummers. In Nederland werden zo'n 174.000 klanten en chauffeurs getroffen.

De taxidienst betaalde de hackers 100.000 dollar zwijggeld, en maakte verder geen melding van het datalek. Een jaar later kwam het nieuws alsnog naar buiten.

Taskforce

Uber werd in de Verenigde Staten aangeklaagd, en sloot in september een schikking van omgerekend zo'n 130 miljoen euro. Uber moet voortaan rapport uitbrengen over de beveiligingssituatie. Gebeurt dat niet, dan kunnen er sancties volgen. Ook wordt de databeveiliging bij het bedrijf flink opgeschroefd.

Ook in Groot-Brittannië kreeg Uber een boete opgelegd. De toezichthouder kwam daar tot een bedrag van 434.000 euro.

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens leidde sinds vorig jaar een taskforce die onderzoek deed naar het datalek bij Uber. In de taskforce zaten privacytoezichthouders uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.