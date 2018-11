'Ivf-koraal' gekweekt om Great Barrier Reef te redden

Een groep internationale wetenschappers verzamelt deze week in het Great Barrier Reef miljoenen koraaleitjes en sperma. De bedoeling is dat zo kunstmatig nieuw koraal kan worden gekweekt. Australische media spreken al van 'ivf-koraal'.

Er zit ook een team van de TU Delft in Australië om de nieuwe methode voor grootschalig herstel van koraal te testen. Een professor van de Southern Cross University spreekt bij ABC van "het grootste restauratieproject dat ooit is geprobeerd. Niet alleen in het Great Barrier Reef, maar waar ook ter wereld".

Volle maan

Dit project moet nu gebeuren, want ergens in de vijf dagen na de volle maan in november is er één moment waarop het koraal van het Great Barrier Reef massaal de eitjes loslaat. Die drijven naar het wateroppervlak en met speciale door de TU Delft ontwikkelde pompen worden ze in een opslagtank gezogen. Dat is een precair proces, want de kwetsbare eitjes moeten de tank levend bereiken. Bovendien gebeurt de zogenoemde coral spawning maar een keer per jaar.

Met behulp van de eitjes en het sperma wordt in grote bassins in zee nieuw koraal gekweekt. Als de larven groot genoeg zijn, kunnen ze geplaatst worden op de meest beschadigde plekken in het bedreigde Great Barrier Reef.