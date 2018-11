Broer van president Honduras in VS vast om grootschalige drugssmokkel

Een broer van de president van Honduras is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor drugssmokkel. De Amerikaanse aanklagers zeggen dat hij duizenden kilo's aan cocaïne de VS heeft binnengebracht. Ze noemen hem een grote jongen die zo diep in de business zat dat op drugspakketten soms zijn initialen stonden.

Antonio (Tony) Hernandez is niet alleen de broer van de president, maar ook een voormalig parlementslid. Hij werd vrijdag opgepakt en moest vandaag voor het eerst voor de rechtbank in Miami verschijnen. In de aanklacht valt te lezen dat hij volgens de Amerikaanse justitie al meer dan tien jaar actief is als drugshandelaar. De drugs zou uit landen als Colombia komen en via Honduras naar de VS zijn gesmokkeld.

Smeergeld

In de aanklacht staat dat ook de politie van Honduras niet vrijuit gaat. Tony Hernandez zou voor zendingen zwaarbewapende beveiliging hebben geregeld waar soms ook de Hondurese politie deel van uit maakte. Ook zou hij met het betalen van smeergeld ervoor hebben gezorgd dat de drugs niet werden onderschept.

Na de arrestatie van vrijdag zag president Hernandez zich gedwongen om een verklaring naar buiten te brengen. Hij zie dat "niemand boven de wet staat, dat iedereen het recht heeft om zich te verdedigen en onschuldig is tot het tegendeel is bewezen."

Hij liet ook weten dat "iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden."

Bendegeweld en moorden

In het Midden-Amerikaanse Honduras is veel bendegeweld. De moordcijfers zijn hoog en de economie is uitermate zwak. Ook een deel van de migranten uit de 'karavaan' die proberen om de VS binnen te komen, komt uit Honduras.

Tegenstanders van president Hernandez noemen hem een dictator. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij banden heeft met drugskartels.

Hernandez won vorig jaar de presidentsverkiezingen en is nu aan zijn tweede termijn bezig. Volgens de oppositie was er bij die verkiezingen stembusfraude gepleegd.