Onderzoek: banken investeren nog volop in fossiele brandstoffen

ABN Amro Bank en ING Groep zijn de afgelopen twee jaar onverminderd doorgegaan met de financiering van olie-, kolen- en gasbedrijven. Dat meldt de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer (EBW) op basis van nieuw onderzoek.

Volgens de onderzoekers hebben de twee banken in 2016 en 2017 gezamenlijk 11,4 miljard euro geleend aan fossiele energiebedrijven. Daartegenover staat 2,4 miljard euro aan investeringen in duurzame energiebedrijven.

Dat betekent dat meer dan 80 procent van de energieleningen gaat naar niet-duurzame bedrijven. Bij ABN Amro is dat percentage zelfs duidelijk gestegen ten opzichte van vier jaar geleden, zegt de EBW.

Vertekend?

Dat is opvallend, omdat met name ABN Amro volop inzet op duurzaamheid en vergroening. De bank heeft als speerpunt 'banking for better' en wil bedrijven en klanten meetrekken. Circulaire economie, klimaat, energietransitie en mensenrechten zijn daarbij de belangrijkste thema's.

ABN Amro zegt in een reactie dat het onderzoeksresultaat vertekend is. De onderzoekers van de EBW maken een vergelijking met 2014, en juist in dat jaar waren er volgens een woordvoerder van de bank enkele grote duurzame investeringen. "Je kunt niet zomaar de conclusie trekken dat het aandeel hernieuwbare energie sindsdien is afgenomen, dat moet je corrigeren."

Bovendien benadrukt ABN Amro dat de bank niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. De EBW zegt dat medewerking ook niet vereist is. "Die openbare cijfers staan in openbare commerciƫle databases, van betrouwbare onderzoeksbureaus die hebben gekeken naar de banken achter 300 energiebedrijven."