Draaiende economie bezorgt ABN Amro stevige winst

De bank staat stevig in de schoenen. Uit de laatste Europese stresstest kwam ABN Amro als de meeste solide van de drie grootbanken uit de bus. De winst in de bankbuffers steken is daarom ook niet zo nodig. De bank gaat daarom 60 procent van de 2 miljard winst over de afgelopen negen maanden als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, wat neerkomt op minstens 1,2 miljard euro, waarvan de staat als grootaandeelhouder minstens 600 miljoen euro ontvangt.

De bank behaalde een rendement van ruim 14 procent. DNB-president Klaas Knot liet onlangs weten dat De Nederlandsche bank zich zorgen maakt over banken die mikken op te hoge rendementen en te veel willen verdienen. Banken nemen grotere risico's om de beloftes waar te maken.

Van Dijkhuizen is daar niet zo bang voor. "Wij doen geen gekke dingen. We verdienen het gewoon hoofdzakelijk met hypotheken en met leningen aan Nederlandse bedrijven en met voorzichtig iets bankieren in het buitenland. Zolang we niet meer risico's nemen hoeft de bankpresident zich geen zorgen te maken."

Kerncentrales

ABN Amro zet ook volop in op duurzaamheid en vergroening. De bank wil 'banking for better' en bedrijven en klanten meetrekken. Circulaire economie, klimaat en energietransitie, en mensenrechten zijn daarbij de belangrijkste thema's. De bank beoogt niet een soort Triodos Bank te worden, aangezien de schaalgrootte een heel andere is. "Sommige banken zijn veel kleiner en meer een nichebank en kiezen ervoor om donkergroen te zijn en dingen niet te doen. Dat kunnen zij ook zeggen want bijvoorbeeld Triodos heeft 4 miljard aan hypotheken, wij 150 miljard euro."

De energietransitie van fossiel naar duurzaam gaat 10 tot 20 jaar duren en dat willen grote banken met hun klanten doormaken. "Wij gaan niet zeggen wij doen geen fossiel meer en alleen nog maar wind, maar we gaan langzaam met klanten van kolen naar gas naar wind. Een grote bank is onderdeel van het economisch systeem dus die moet ook zo werken."

Financiering van nieuwe kerncentrales in de energietransitie door ABN Amro zit er volgens Van Dijkhuizen niet in. "Ik geloof niet dat wij dat financieren, maar ik zal het nog eens even bekijken. Kernenergie is iets wat recent weer opkwam, maar ik geloof niet dat wij dat doen."