'Nederlander van Marokkaanse afkomst was IS-baas in Aleppo'

De vader van een Belgische Syriëganger zei in 2014 dat Maghribi een Nederlander van Marokkaanse afkomst was. Volgens Suc was de Nederlander de baas van de IS-contraspionagedienst in de belegerde stad. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor het verhoor van gegijzelde journalisten.

"Zelf stelde hij vooral vragen, maar zijn ondergeschikten gingen soms extreem gewelddadig en sadistisch te werk", zegt Suc. "Hij moest erachter komen of de gevangenen geen spionnen waren voor het Westen." Uiteindelijk zou Maghribi zelf door IS beschuldigd worden van spionage voor het Britse MI6.

Dood?

Volgens de Fransman zeiden tientallen betrokkenen dat de Nederlander inderdaad geheimen zou hebben doorgespeeld aan de Britten. In 2014 zou Maghribi door zijn strijdmakkers zijn vermoord. In de Britse pers werd ook geschreven over Maghribi's mogelijke dood. Ook daar werd hij genoemd als Nederlander van Marokkaanse afkomst.

Het is onduidelijk of A. daadwerkelijk dood is. Volgens Suc zijn er tegenstrijdige berichten over binnen de inlichtingenwereld. A.'s familie zegt volgens de onderzoeksjournalist dat hij inderdaad is omgekomen. Advocaat Robbert Jonk zegt tegen BNR Nieuwsradio dat A. volgens het OM nog leeft.