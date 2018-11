Politie staakt zoektocht naar Willeke Dost in Drents weiland

De Drentse politie gaat niet opnieuw zoeken naar sporen van Willeke Dost in een weiland in Koekange. "Het is voor ons klaar op die plek", zegt een woordvoerder. "We hebben geen nieuwe aanwijzingen verder. Er is al twee keer gezocht, daarmee houdt het voor ons op."

Amateurspeurders zijn het daar niet mee eens. Zij zijn ervan overtuigd dat het meisje dat in 1992 verdween in het weiland ligt begraven. Zij hebben een groep vrijwilligers opgetrommeld en willen half december met prikstokken het weiland doorzoeken.

Niet alles doorzocht

"Er zijn meer dan voldoende aanwijzingen dat Willeke daar begraven is", zegt Ab Bruintjes tegen RTV Drenthe. "Inmiddels is 30 procent van het weiland doorzocht, 70 procent niet. Dat gaan wij dus doen met prikstokken."

De politie onderneemt geen actie tegen de vrijwilligers en hun prikactie. "Maar we doen wel een dringend beroep op ze om nog eens goed over hun plannen na te denken", zegt een woordvoerder. Eerder deze maand ging de politie nog wel graven in het weiland, onder druk van de vrijwilligers. Er werd toen niets gevonden.

Onvindbaar

Willeke Dost verdween in 1992 op 15-jarige leeftijd. Ze woonde op dat moment op de woonboerderij van haar pleegouders in Koekange. Het is nog altijd onduidelijk wat er met haar is gebeurd.

In het weiland achter de boerderij werd de afgelopen jaren meerdere keren onderzoek gedaan. In 2010 werd bijvoorbeeld gezocht met grondradar en speurhonden.