Lev en Isabel zijn te vroeg geboren. Hebben zij baat bij gitaarmuziek?

Het is nog niet bewezen dat de behandelmethode werkt, maar in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een bijzonder experiment van start gegaan. Te vroeg geboren baby's krijgen daar muziektherapie in de hoop dat hun ontwikkeling erdoor wordt gestimuleerd.

De pasgeborenen hebben een grote achterstand: zo zijn organen vaak niet volgroeid, eten de baby's niet goed en loopt hun cognitieve ontwikkeling achter.

Een van de baby's die onderdeel is van het experiment is Lev. Hij is elf weken te vroeg geboren en ligt op de intensive care. Lev krijgt gitaarklanken te horen. Die worden gemaakt door Anne-Greet van Ravensbergen, die stage loopt in het UMGC. "Ik speel zachtjes akkoorden, om niet te veel prikkels te geven", zegt ze in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Het experiment wordt gedaan met livemuziek, omdat de ademhaling van de baby als uitgangspunt wordt genomen. "Ik probeer de baby met mijn spel te laten mee-ademen in de hoop de ademhaling te vertragen en hem sneller in slaap te laten vallen", zegt ze. Bij jonge baby's gebruikt ze ook een ronde trommel waarmee ze het geluid in een baarmoeder nabootst. Daarmee moet de hartslag en bloeddruk van het kind omlaag worden gebracht.

"Je ziet dat zijn hartslag lager, zijn zuurstofbehoefte minder en zijn ademhaling rustiger wordt. Dat zie je meteen op de monitor", zegt ook de vader van Lev, Vincent. "Het gaat goed met hem, hij gaat met kleine stapjes vooruit."

Bekijk hier de video over de zeven weken oude Isabel, die muziektherapie krijgt: