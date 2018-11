Lagere straf in hoger beroep voor ontuchtpleger op bso

Bart C. is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van zestien maanden voor het plegen van ontucht met minderjarige meisjes bij een buitenschoolse opvang in De Bilt. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen.

Eerder legde de rechtbank de pedagogisch werker twintig maanden cel op én tbs met voorwaarden. Het gerechtshof vindt tbs niet nodig. Voor het hoger beroep hebben nieuwe deskundigen de man onderzocht en zij concluderen dat de kans klein is dat hij opnieuw in de fout gaat. Ook kon er bij hem geen pedofilie vastgesteld worden.

Fetisj

De inmiddels 28-jarige Bart C. pleegde bij de buitenschoolse opvang ontucht met zeven meisjes van 4 tot 10 jaar. Hij heeft toegegeven dat ze zijn geslachtsdeel moesten aanraken en dat ze hem in zijn kruis moesten trappen. Dat gebeurde als hij alleen met hen was.

Volgens C. handelde hij uit een fetisj. Deskundigen constateerden bij hem een masochistische stoornis, wat betekent dat hij genot haalt uit pijn. Dat hij kinderen daarvoor gebruikte, was volgens C. een samenloop van omstandigheden.

Proeftijd

Om herhaling te voorkomen, moet de man zich de komende jaren laten behandelen. Daar is hij in de gevangenis al mee begonnen. Om ervoor te zorgen dat hij die behandeling ook voortzet, is hem ook een voorwaardelijke celstraf van tien maanden opgelegd, met een proeftijd van vijf jaar.

De man, die volgens RTV Utrecht in Utrecht woont, mag de komende vijf jaar niet in de gemeente De Bilt komen. Daarnaast is het hem verboden om contact op te nemen met de families van zijn slachtoffers en moet hij hen een schadevergoeding betalen.