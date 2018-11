InSight moet vandaag na 'seven minutes of terror' op Mars landen

Vandaag komt ruimterobot InSight aan op Mars. De laatste minuten zijn cruciaal, want het moeilijkste van Mars bereiken is de landing. Als dat lukt begint het historische deel van de missie van InSight, want voor het eerst zal er dan onder het oppervlak van Mars onderzoek gedaan worden.

Marslandingen zijn gevaarlijk, het ging al vaker mis; de periode voor de landing worden ook wel de 'the seven minutes of terror' genoemd. InSight moet dan van een snelheid van bijna 20.000 kilometer afremmen tot 8 kilometer per uur terwijl er op dat moment duizenden processen plaatsvinden die allemaal perfect moeten verlopen.

In meer dan de helft van de gevallen betekenden die laatste minuten het einde van de missie. Van de in totaal 43 pogingen om Mars te bereikten liepen er slechts 18 goed af. Toch is er voor InSight goede hoop: hij is gebaseerd op een eerdere NASA-lander, Phoenix, die in 2008 succesvol landde.

Vloeibare kern

De Marslander is een half jaar geleden gelanceerd en wordt de eerste NASA-landing sinds de Curiosity Rover in 2012. Na aankomst begint er een missie van twee jaar. InSight gaat onderzoek doen naar de bodemstructuur op de Rode Planeet. Aan boord heeft hij een seismometer waarmee onderzocht wordt of de grond weleens trilt op Mars.

Of dat zo is, is sterk de vraag. Door eerder onderzoek als van de Curiosity weten we we al veel over het oppervlak van Mars, maar nog niet veel over de binnenkant van de planeet. Onderzoekers willen daar nu meer over te weten komen en vooral achterhalen of Mars een vloeibare kern heeft, net als de aarde.

The New York Times maakte bij het vertrek op 5 mei deze video over InSight: