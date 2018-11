Jongeren geven makkelijk geleend geld uit en dat leidt tot problemen

Nederlandse jongeren doen te gemakkelijk online aankopen met geleend geld. Dat vindt incassobureau Intrum, dat onderzoek deed naar het betaalgedrag onder jongeren. Bijna een derde van de ondervraagde jongeren heeft zijn financiële situatie niet op orde.

Zestig procent van de jongeren tussen de 18 en 24 is de afgelopen twaalf maanden te laat geweest met het betalen van één of meerdere rekeningen, tegenover veertig procent van alle Nederlanders.

Online aankopen

Gebruiksgemak is de grootste reden dat aankopen worden gedaan via internet en smartphones. Maar ook druk door sociale media speelt hierbij een grote rol. Zo'n 37 procent van de ondervraagde jongeren zegt om deze reden aankopen te doen, ook als die niet binnen hun budget passen. Bij mensen tussen de 25 en 34 jaar is dat 24 procent.

Mensen lenen vooral geld bij de bank, familie en door met een creditcard te betalen.

De drempel om aankopen te doen, wordt volgens Intrum steeds lager. Zo is achteraf betalen bij webshops erg makkelijk. Hierdoor wordt niet alleen meer uitgegeven, maar worden ook duurdere aankopen gedaan. Ruim een derde van de ondervraagde jongeren zegt hierdoor uiteindelijk meer geld kwijt te zijn dan ze hadden bedoeld.

Betalingsmoraal

Niet op tijd je rekeningen betalen, betaalachterstanden; het zijn allemaal signalen van een vervagende betalingsmoraal, zegt Rick Terra, directeur van incassobureau Intrum. "Om te voorkomen dat mensen in schulden komen, moet worden gewerkt aan verstandiger financieel gedrag. Betere kennis en voorlichting aan jongeren door ouders, maar ook in het onderwijs moet daarbij helpen."

Oorzaak

Eerder bleek uit onderzoek van het Nibud uit 2017 dat 27 procent van de studenten een lening, betalingsachterstand of roodstand heeft. De stichting voor Budgetvoorlichting zegt dat het nieuwe leenstelsel en de lage rente eraan bijdragen dat studenten steeds vaker geld lenen.

Intrum-directeur Rick Terra erkent dat het jongeren niet makkelijk wordt gemaakt. "Ze moeten lenen, hierdoor wordt de mindset over het hebben van schulden anders. Tel daarbij op dat producten kopen op afbetaling steeds makkelijker kan, dan ben je als jongere al gewend aan het hebben van schulden terwijl de dure levensfase nog moet beginnen."