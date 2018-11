Italiaanse regisseur Bertolucci (The Last Emperor) overleden

De Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci is op 77-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. De Italiaanse krant La Repubblica meldt de dood van l'ultimo grande maestro.

Bertolucci's The Last Emperor won in 1988 negen Oscars, onder meer voor Beste Regie en Beste Film. De film vertelt het levensverhaal van de laatste Chinese keizer Puyi, van zijn beschermde opvoeding tot de Chinese Revolutie.

Eerder veroorzaakte de Italiaan veel ophef met Last Tango in Paris (1972), met een expliciete verkrachtingsscène tussen Marlon Brando en de 19-jarige Maria Schneider. Bertolucci en Brando werden beiden genomineerd voor een Oscar, Schneider zei later dat ze zich echt verkracht voelde.

Bertolucci gaf jaren later in College Tour toe dat hij de actrice had verrast. "Ik denk dat ze mij en Brando haatte omdat we haar niet hadden verteld over de boter", zei Bertolucci over het glijmiddel dat de Amerikaanse acteur gebruikte. De regisseur voelde zich schuldig, maar had geen spijt. "Ik wilde haar reactie als meisje, niet als actrice."

Italiaanse cinema

Bertolucci zette zijn eerste stappen in de Italiaanse filmwereld als assistent van regisseur Pier Paolo Pasolini, een vriend van zijn vader. Dankzij hem kreeg hij ook een baan als schrijver van La Commare Secca (1962), wat tevens zijn regiedebuut zou worden.

Met zijn uitgesproken politieke films groeide Bertolucci al snel uit tot een belangrijke naam in de Italiaanse cinema, naast Pasolini zelf en Antonioni en Fellini. Ook schreef hij het verhaal van Segio Leone's Once Upon a Time in the West.

Na de controverse rond Last Tango kon hij meer internationale films gaan maken, zoals de Italiaanse klassieker Novecento, met Robert De Niro en Gérard Depardieu. Bertolucci nam de tijd om het verhaal te vertellen van twee jeugdvrienden die door gebeurtenissen in de Italiaanse geschiedenis tegenover elkaar komen te staan: de film duurt 4 uur.