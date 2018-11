President Oekraïne wil leger alert: 'Rusland kent geen grenzen'

Moeilijk gebied

Rusland erkent dat het heeft geschoten en zegt dat het de gewonden behandeld heeft. Volgens Groot Koerkamp past dit voorval in toenemende spanningen tussen de twee landen. "De Straat van Kertsj is sinds de annexatie van de Krim door Rusland een moeilijk gebied geweest", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Rusland gaat er sindsdien van uit dat de Krim Russisch grondgebied is, samen met de territoriale wateren. Daarom vinden zij dat ze het recht hebben om daar bijvoorbeeld schepen te controleren."

Het probleem is alleen dat Oekraïne dit niet erkent. "Zij vinden dat Rusland geen poot heeft om op te staan. Dat is de kern van het conflict en de bron van een nieuwe reeks incidenten in de Straat van Kertsj dit jaar." Daarbij is het niet tot rechtstreekse aanvaringen gekomen, zegt Groot Koerkamp. "Maar het hing in de lucht."