Intercity's moeten op drukke trajecten om de 7,5 minuut gaan rijden

ProRail wil in de toekomst meer treinen laten rijden om de groei van het aantal passagiers op te vangen. De spoorbeheerder denkt dat dat ook mogelijk moet zijn op het huidige spoorwegennet, maar dan moeten er wel een paar slimme keuzes worden gemaakt.

ProRail heeft in overleg met vervoerders en reizigersorganisaties een toekomstvisie ontwikkeld. Volgens de berekeningen van de spoorbeheerder stijgt het aantal passagiers in de komende tien jaar met 40 procent. De verwachting is dat het vooral drukker wordt op de trajecten waar het nu ook al druk is.

Tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt er sinds dit jaar elke 10 minuten een intercity. Ook op andere drukke trajecten gaat dit gebeuren.

Geen goede aansluiting

De rest van het spoorboekje gaat uit van treinen die bijvoorbeeld om het kwartier of half uur rijden. Dat leidt ertoe dat reizigers die moeten overstappen vaak geen goede aansluiting hebben en meer tijd kwijt zijn dan voorheen.

ProRail wil dit probleem oplossen door op drukke trajecten in de spits niet zes keer, maar acht keer per uur een intercity te laten rijden. Ook moeten er op sommige trajecten extra sneltreinen komen die tussen de intercity's en stoptreinen door rijden. Hierdoor hebben de reizigers nog een extra optie.

Reizigersorganisatie Rover steunt de plannen van ProRail. "Reizigers moeten te vaak wachten op een aansluiting. Acht in plaats van zes treinen per uur is een vereiste om dit op te lossen", zegt directeur Freek Bos van Rover in De Telegraaf.

Extra investeringen

Hij pleit in de krant ook voor betere parkeermogelijkheden voor de auto en de fiets bij de stations. "Veel reizigers komen met de vervoermiddelen naar het station. Zorg voor genoeg faciliteiten. Die zijn nu verwaarloosd."

De NS wil ook meer treinen laten rijden, maar pleit in De Telegraaf ook voor extra investeringen om meer rails aan te leggen. "Anders zitten sprinters en intercity's elkaar straks in de weg en ontstaan er opstoppingen", zegt een woordvoerder.