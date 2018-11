VS sluit grens bij Tijuana na bestorming migranten

De Verenigde Staten hebben het grensverkeer tussen San Diego en de Mexicaanse stad Tijuana stilgelegd na een poging van honderden migranten om het land binnen te komen. De groep bestormde het hek dat tussen de landen staat. De Amerikaanse politie reageerde daarop met traangas en liet helikopters over de groep vliegen.

In Tijuana bivakkeren duizenden migranten uit Midden-Amerika, die in een gezamenlijke tocht de VS willen bereiken. De VS behandelt bij de betreffende grenspost maximaal honderd visumaanvragen per dag, waardoor het merendeel in Tijuana vastzit. Gisteren zei de burgemeester dat zijn stad de opvang niet aankan en riep hij de noodtoestand uit.

De Amerikaanse president Trump, die eerder al duizend extra agenten naar de grens had gestuurd, riep Mexico nogmaals op om iets te doen aan de situatie. "Het zou erg slim zijn als Mexico de karavaan tegenhoudt voordat die onze grens bereikt." Ook zei hij dat landen moeten stoppen met het "dumpen" van mensen in de VS.

In de video is te zien hoe de migranten met grote aantallen tegelijk over hekken proberen te klimmen. Een grote Mexicaanse politiemacht probeert ze te stoppen: