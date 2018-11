Oekraïne claimt te zijn beschoten door Rusland, roept 'oorlogskabinet' bijeen

De Oekraïense president Porosjenko heeft zijn oorlogskabinet bijeengeroepen. Aanleiding is een incident vandaag op de Zwarte Zee tussen de Oekraïense marine en Rusland.

De Oekraïense marine beschuldigt Rusland ervan het vuur te hebben geopend op zijn schepen. Twee bemanningsleden zouden daarbij gewond zijn geraakt en drie schepen, een sleepboot en twee artillerieschepen, zouden door Rusland in beslag zijn genomen.

Het incident gebeurde toen Oekraïense marineschepen de Straat van Kertsj, die de verbinding vormt tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, wilden passeren. De Russen wierpen een blokkade op, door een vrachtschip in de nauwe Straat van Kertsj te leggen. Volgens Oekraïne maakten de schepen vervolgens rechtsomkeert, maar werden ze desondanks beschoten.

'Provocatie'

Volgens de Russische veiligheidsdiensten staken de Oekraïners zonder toestemming de grens over en bevonden de schepen zich in Russische wateren. Volgens Oekraïne was Rusland van tevoren geïnformeerd over het verplaatsen van marineschepen.

De Russische geheime dienst FSB zegt "onomstotelijk bewijs" te hebben waaruit blijkt dat Oekraïne de provocatie heeft voorbereid. Het bewijs zal volgens de FSB snel openbaar worden gemaakt. Oekraïne noemt het incident van vandaag een daad van "Russische agressie".