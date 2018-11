Bas Eickhout gekozen tot lijsttrekker van Europese Groenen

Bas Eickhout is gekozen tot een van de twee lijsttrekkers van de Europese Groenen. Hij zal samen met de Duitse Ska Keller een duoleiderschap vormen.

"Het is tijd voor verandering. Ik ben voor een sterk Europa, en dat moet er weer zijn voor de mensen die er leven, wonen en werken. Een Europa dat een vuist maakt tegen klimaatverandering. Voor dat Europa ga ik me inzetten", zegt de Nederlandse Spitzenkandidat voor de verkiezingen van volgend jaar in een persverklaring.

De 42-jarige Eickhout is sinds 2009 GroenLinks-Europarlementariƫr. Hij hield zich de afgelopen jaren in Brussel bezig met milieu, klimaat, financiƫn en sociaal beleid. De Groenen zijn de enige fractie met twee Spitzenkandidaten, waarmee de partijen hun kandidaten voor de opvolging van Europese Commissie-voorzitter Juncker naar voren schuiven.

Eickhout wil de macht van multinationals inperken en belastingontwijking aanpakken. "Europa is te lang in de greep geweest van multinationals waarvoor winst, groei en concurrentie alles is. Dat is ten koste gegaan van een sociaal Europa dat in iedereen investeert en waar iedereen kan meedoen."

'Droomlijstrekker'

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een "droomlijstrekker" voor de Europese Groenen. "Bas is al jarenlang de meest toonaangevende politicus in Europa in de strijd tegen klimaatverandering."

Eickhout is de tweede Nederlandse Spitzenkandidat: eerder deze maand werd Frans Timmermans de kandidaat van de sociaaldemocraten.