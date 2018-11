Timmermans sociaaldemocratische 'Spitzenkandidat' voor opvolging Juncker

Frans Timmermans is definitief de sociaaldemocratische kandidaat om de huidige voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker op te volgen. Timmermans' tegenstander, de Slowaak Sefcovic, heeft zich teruggetrokken, waardoor de Nederlander de enige overgebleven sociaaldemocratische kandidaat is.

Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen en de politieke partijen in het Europees Parlement hebben besloten om naast de gewone landelijke lijsttrekkers, ook een zogenoemde Spitzenkandidat aan te wijzen. Die is niet in alle landen verkiesbaar, maar moet wel volgend jaar zomer de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie worden.

Christendemocraten

Deze week bepalen ook de christendemocraten wie hun kandidaat wordt om de nieuwe Juncker te worden. In Helsinki wordt een congres gehouden waarbij ook het CDA aanwezig is. De christendemocraten kiezen donderdag tussen de Duitser Manfred Weber (de huidige fractievoorzitter in het parlement) en de Finse oud-premier Alexander Stubb.

De chistendemocraten zijn momenteel de grootste partij in het parlement en kunnen na de verkiezingen van eind mei waarschijnlijk bepalen wie de nieuwe voorzitter van de commissie wordt. Timmermans maakt alleen kans als hij met andere partijen een coalitie kan sluiten.