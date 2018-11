Oud-Kamerlid Oosenbrug nieuwe voorzitter homo-belangenvereniging COC

Oud-Kamerlid Astrid Oosenbrug is de nieuwe voorzitter van homo-belangenvereniging COC. Ze volgt Tanja Ineke op, die gisteren bekendmaakte dat ze na zes jaar stopt met de functie.

Oosenbrug werd in Deventer gekozen tijdens een vergadering van twintig regionale afdelingen van het COC. Ze zegt op de site van de organisatie dat ze zich wil inzetten voor een lhbti-beweging waarin iedereen meedoet en meetelt. "Ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, opleiding, politieke kleur, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geslachtskenmerken of welke achtergrond dan ook."

Het voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie. De 50-jarige Oosenbrug zat van 2012 tot vorig jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA en was woordvoerder over onder meer ict-kwesties. Voor haar politieke carrière was ze actief in de informatica en ook nu is ze ict-ondernemer.

Oosenbrug is biseksueel. Ze is getrouwd met een man en heeft een relatie met een vrouw.