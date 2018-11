Bloemen en honderden kaartjes voor mishandeld slachtoffer straatroof (85)

Bedankt

De steunbetuigingen die de afgelopen week bij de politie binnenkwamen, zijn vandaag afgegeven. In de woonkamer van de vrouw staan nu veel bloemstukken en liggen zo'n 700 kaartjes.

Dat doet het slachtoffer erg goed. "Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, want dit draagt echt bij aan mijn herstel. Laten we hopen dat de dader snel kan worden opgepakt."

Mentaal harde klap

De politie laat weten dat het fysiek een stuk beter gaat met het slachtoffer. "Mentaal heeft ze natuurlijk wel een harde klap gehad", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

De dader, vermoedelijk iemand van een jaar of 17, is nog niet opgespoord. Er zijn nog maar enkele tips binnen. De recherche bekijkt beelden van camera's uit de omgeving. Dinsdag werd in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak.