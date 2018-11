Vrouw (85) meerdere keren tegen hoofd geschopt bij straatroof in Eindhoven

De politie in Eindhoven is op zoek naar een man die gisteravond een 85-jarige vrouw ernstig heeft mishandeld. Hij schopte haar meerdere keren tegen haar hoofd, waardoor ze ernstig gewond raakte.

De vrouw liep tegen 19.00 uur terug naar huis na een bezoek aan haar kaartclub. Plotseling werd ze met veel geweld aangevallen door een onbekende man. Hij ging er daarna vandoor, zonder iets mee te nemen.

Een moeder en dochter die op het hulpgeroep waren afgekomen, boden eerste hulp. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niet uitgebreid met haar gesproken, daarvoor was ze te veel van slag. Vanwege de ernst van de zaak heeft de politie in overleg met de vrouw en haar familie een foto van haar verspreid (let op: dit beeld kan als schokkend worden ervaren).

Van de dader is alleen bekend dat hij vermoedelijk een witte capuchon droeg. De politie vraagt in de omgeving van het Cassandraplein camerabeelden op waarop de dader mogelijk te zien is.