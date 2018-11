Grootste ontbossing Amazonewoud in tien jaar tijd

Het kappen van bomen in het regenwoud is verboden, maar boeren en houthandelaren trekken zich daar niets van aan. Het illegaal gekapte hout levert veel geld op. Boeren zoeken nieuwe grond zodat ze hun bedrijven kunnen uitbreiden. Vooral voor de teelt van sojabonen, waar wereldwijd veel vraag naar is, is steeds meer landbouwgrond nodig.

Opnemen van broeikasgas

Wetenschappers maken zich al jaren zorgen over de ontbossing van het regenwoud. Zij wijzen erop dat het Amazonewoud belangrijk is voor het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het oerbos neemt grote hoeveelheden van het broeikasgas CO2 op.

Greenpeace vindt dat de Braziliaanse overheid veel te weinig doet om het regenwoud te beschermen. Braziliaanse milieuorganisaties maken zich bovendien zorgen over de komst van de nieuwe president Bolsonaro. Die heeft gezegd dat de landbouw de motor is van de economie en grondstoffen uit de grond moeten worden gehaald. Dat zou slecht nieuws kunnen zijn voor de Amazone.