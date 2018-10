Rechts-populistische Bolsonaro nieuwe president Brazilië

De rechts-populistische Jair Bolsonaro heeft de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij komt op zo'n 56 procent van de stemmen, ruim meer dan de 44 procent van zijn opponent Fernando Haddad van de linkse Arbeiderspartij. De kiescommissie heeft bevestigd dat Bolsonaro heeft gewonnen.

Bolsonaro won drie weken geleden ook de eerste ronde van de verkiezingen, maar behaalde toen niet de benodigde meerderheid. Hij kreeg toen 46 procent van de stemmen, waardoor een tweede ronde nodig was.

De verkiezingscampagne in Brazilië was fel te noemen. Zo werd Bolsonaro begin september tijdens het campagne voeren gestoken door een verwarde, linkse man. Hij herstelde van die steekpartij en zijn populariteit groeide.

Omstreden uitspraken

De 63-jarige Bolsonaro is een oud-militair. Hij koos na een aanvaring met de top van het leger voor een carrière in de politiek en was bijna dertig jaar lid van het Congres. Bolsonaro staat bekend om zijn omstreden uitspraken. Zo sprak hij zijn bewondering uit voor de militaire dictatuur in Brazilië (1964-1985) en deed hij racistische en homofobe uitspraken.

Hij is echter populair onder veel kiezers vanwege zijn beloftes en anti-establishment-houding. Hij belooft orde op zaken te stellen in het land, dat wordt geteisterd door geweld, corruptie en economische chaos. Bolsonaro is van plan de criminaliteit hard aan te pakken, wil staatsbedrijven privatiseren en de bureaucratie in het land aanpakken. Ook wil hij de wapenwet versoepelen, met de gedachte dat burgers zich dan beter kunnen weren tegen criminelen.