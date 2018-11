Arrestaties voor verdacht pakketje Lelystad

Vijf mensen zijn aangehouden in verband met de vondst van een verdacht pakketje, vorige maand bij het provinciehuis in Lelystad. De aanhoudingen waren eerder deze week, meldt het Openbaar Ministerie. Het vijftal is na verhoor vrijgelaten en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Het pakketje werd op de vroege ochtend van 22 oktober ontdekt bij de hoofdingang van het provinciehuis. Ook waren op verschillende plekken spandoeken met leuzen over het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen opgehangen.

Na de vondst was de omgeving van het provinciehuis uren afgesloten. Ook werd een deel van het treinverkeer uit voorzorg stilgelegd. In de loop van de ochtend bleek dat de inhoud van het pakketje niet gevaarlijk was.

'Grap'

Politie-onderzoek leidde naar drie vrouwen en twee mannen, die tussen de 30 en 67 jaar zijn. Ze worden onder meer verdacht van "het opzettelijk en wederrechtelijk onbruikbaar maken van een gebouw", stelt het OM.

Een van de arrestanten, een activiste die zich vaker richt tegen het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen, zegt op Facebook dat het ging om een grap. In het pakketje zat volgens haar een dildo, bedoeld voor de Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra, met de tekst "Wat ben je toch een lul om bijna 2000 herten af te schieten".