Nabestaanden MH17 stappen naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Nabestaanden van 55 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 dienen een klacht tegen Rusland in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij beschuldigen Rusland van het schenden van hun grondrechten, door het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraine op 17 juli 2014 en het frustreren van het daaropvolgende onderzoek.

De klagers willen dat Rusland veroordeeld wordt en beschouwen een veroordeling als een belangrijke vorm van erkenning. "Rusland heeft naar de indruk van mijn cliƫnten belangrijke informatie niet aangeleverd aan het Joint Investigation Team", zegt advocaat Mewa namens hen. "Bovendien is het met feiten gekomen die achteraf niet waar bleken te zijn."

Russische betrokkenheid

De klacht wordt vandaag ingediend bij het Hof in Straatsburg omdat het morgen zes maanden geleden is dat het JIT op een persconferentie bewijzen presenteerde van Russische betrokkenheid bij de aanslag op het toestel. Volgens de regels van het Hof moet een klacht worden ingediend maximaal zes maanden nadat nieuwe feiten bekend zijn geworden.

Advocaat Mewa: "Eigenlijk moeten eerst alle nationale rechtsmiddelen worden gebruikt, maar procederen in Rusland is in dit geval heel moeilijk, daar hebben we geen enkel vertrouwen in. Daarom stappen we nu rechtstreeks naar het Europees Hof. We hopen dat we daar ontvankelijk zijn." Mewa denkt daar goede argumenten voor te hebben. Als de klacht in behandeling wordt genomen, kan een procedure vijf tot zeven jaar gaan duren.

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Rusland spreekt betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel tegen.