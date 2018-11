Jaren cel voor viertal dat Nederlandse vrouwen verkrachtte in Antwerpen

De rechtbank in Antwerpen heeft vier mannen veroordeeld tot enkele jaren celstraf voor de verkrachting van twee Nederlandse toeristen in maart. Ook moeten ze aan beide slachtoffers zo'n 12.000 euro schadevergoeding betalen.

De vrouwen van 21 en 20 hadden 's nachts een discotheek bezocht en lieten zich naar hun hotel brengen door twee mannen die ze hadden leren kennen. In de hotelkamer werden ze door het tweetal verkracht. In de loop van de nacht kwamen twee andere mannen de kamer binnen. Ook zij vergrepen zich aan de vrouwen.

De slachtoffers herinnerden zich 's ochtends nauwelijks iets, naar eigen zeggen doordat ze waren gedrogeerd. Pas toen hotelpersoneel hun vertelde dat vier mannen die ochtend hun hotelkamer hadden verlaten, beseften ze wat er was gebeurd. Hun geld en telefoons bleken weg.

Zeven jaar geëist

De vier daders hebben celstraffen opgelegd gekregen van tussen de vier en vijf jaar. In alle gevallen is ongeveer een jaar voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie had zeven jaar geëist tegen alle vier, maar volgens de rechtbank is niet gebleken dat ze elkaar hebben geholpen om de verkrachting te plegen. Er is ook niet duidelijk geworden of ze hun slachtoffers hadden gedrogeerd.

De veroordeelden hebben steeds volgehouden dat de seks met wederzijdse instemming was. Na het vonnis heeft de advocaat van een hen gezegd dat hij in hoger beroep gaat. Ook de advocaat van de slachtoffers wil de straf aanvechten. Volgens haar is de straf te mild.