'Fikse strafeisen' voor verkrachten Nederlandse vrouwen in Antwerpen

Tegen vier Vlaamse mannen die verdacht worden van de verkrachting van twee Nederlandse vrouwen in Antwerpen zijn "fikse celstraffen" geëist. Dat heeft een woordvoerder van het parket in Antwerpen gezegd tegen Omroep West.

De exacte strafeis mag niet naar buiten worden gebracht, omdat de zaak op verzoek van de verdediging achter gesloten deuren wordt gehouden. Volgens persbureau Belga is er zeven jaar cel geëist tegen het viertal.

De mannen zouden in maart in een hotel twee vrouwen van begin twintig uit Leiden en Leiderdorp hebben verkracht en bestolen. De vrouwen bezochten een feest in de Antwerpse discotheek Roxy. Daar raakten ze aan de praat met een groepje mannen. Twee van hen gingen mee naar een hotelkamer.

Verward wakker

De volgende ochtend werden de vrouwen wakker en ontdekten ze dat hun geld en mobiele telefoons weg waren. Ze konden zich in eerste instantie van de avond niets herinneren, vermoedelijk omdat ze gedrogeerd waren. Pas toen ze van het hotelpersoneel hoorden dat de mannen 's ochtends waren vertrokken, kwamen de herinneringen terug.

Volgens justitie hadden de twee mannen die meegingen eerst seks met de jonge vrouwen en hebben later de twee anderen zich aan hen vergrepen. Alle verdachten zijn twintigers van Afrikaanse afkomst. Een van hen zei eerder dat de vrouwen met de seks ingestemd hadden.

Als één of meer niet aan de verkrachting hebben meegedaan, moeten ze volgens het Vlaamse Openbaar Ministerie ook gestraft worden. Ze zouden dan medeplichtig zijn omdat ze niet hebben ingegrepen. Over twee weken doet de rechter uitspraak.