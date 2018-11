Half miljard euro voor oeververbinding Rotterdam en nieuw aquaduct A4

Rotterdam krijgt er in de toekomst een oeververbinding met een snelweg en openbaar vervoer bij om de toenemende drukte op de A16 aan te pakken. Dat hebben verkeersminister Van Nieuwenhuizen en de gemeenten Rotterdam, Den Haag, de omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland met elkaar afgesproken. "De kogel is door de kerk", zegt de minister.

Het duurt nog jaren voor de verbinding er zal zijn. De komende anderhalf tot twee jaar wordt gewerkt aan een plan hoe de verbinding er uit moet gaan zien en waar de verbinding komt te liggen. De twee potentiƫle locaties zijn Feijenoord-Kralingen en Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel. Ook moet er nog gekozen worden voor een brug of een tunnel.

Het Rijk zal 200 miljoen euro in de verbinding steken, de regio 280 miljoen euro. Omliggende gemeenten hebben ook belang bij de nieuwe verbinding. De verwachting is dat er in de regio de komende decennia een half miljoen mensen bij komen, met het verkeer dat daarbij hoort.