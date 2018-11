Forse stijging uitleen e-books en luisterboeken via bibliotheek

De uitleen van digitale producten bij bibliotheken is flink gestegen. Vorig jaar leende de landelijke digitale openbare bibliotheek in totaal 6,4 miljoen digitale producten uit. Dat is een toename van 58 procent ten opzichte van 2015, blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.

De meeste van de 602.000 accounts van de digitale bibliotheek worden gebruikt voor het lenen van e-books, ruim driekwart. Daarbij zit ook het gebruik van de zogeheten Vakantiebieb, waar in de zomervakantie ruim dertig e-books zijn te downloaden via een speciale app.

Fysieke boeken

Opvallend is dat er wel veel meer accounts aangemaakt zijn om luisterboeken en cursussen te downloaden. Het aantal accounts voor luisterboeken steeg met 102 procent, die voor cursussen met 285 procent.

De uitleen van fysieke boeken daalt sinds de jaren 80. Ten opzichte van het aantal fysieke boeken is het aandeel van e-books nog steeds bescheiden, maar het stijgt wel. In 2015 was 1 op de 20 uitgeleende boeken een e-book, in 2017 was dat 1 op de 13.