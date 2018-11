Burgemeester Assen zegt VVD-lidmaatschap op

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Hij kan zich niet meer vinden in de richting die de VVD op gaat, schrijft hij in een uitgebreide verklaring op Facebook.

De burgemeester van de Drentse hoofdstad zegt dat hij zich onder meer heeft gestoord aan het plan van partijvoorzitter Dijkhoff om mensen in probleemwijken strenger aan te pakken. "Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel wanneer er een wijkenplan wordt gelanceerd, waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren."

Ook nam de burgemeester "met grote verbazing en ongeloof" kennis van het plan van VVD-Kamerlid Azmani om de discretionaire bevoegdheid af te schaffen. Daarmee kon staatssecretaris Harbers de uitgeprocedeerde Armeense kinderen Lili en Howick toch een verblijfsvergunning geven.

Druppel

"Ik ben ervan overtuigd dat een strikt asielbeleid noodzakelijk is", verklaart Out. Maar hij zegt dat hij door eigen ervaring heeft ingezien dat er ook "verstandige uitzonderingen" moeten kunnen worden gemaakt. Het voorstel van Dijkhoff om demonstraties tijdens Sinterklaas-intochten te verbieden, noemt Out "de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen".

Met de opzegging van zijn partijlidmaatschap is Out een partijloze burgemeester. Dat is volgens hem een bewuste keuze. "Ik geloof niet in een gepolitiseerde burgemeester. Een burgemeester moet van alle inwoners zijn."

Out is ruim 25 jaar lid van de VVD geweest. Sinds eind 2014 is hij burgemeester van Assen.