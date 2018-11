Black Friday: echt goede deals of consumentenbedrog?

Waar komt Black Friday vandaan?

Black Friday is in de Verenigde Staten de naam voor de dag na Thanksgiving. Veel Amerikanen zijn vrij van werk en dat betekent dat ze tijd hebben om te winkelen. Retailers proberen mensen te lokken met fikse kortingen en dat leidt in de VS soms tot chaotische taferelen. De beelden van duizenden ongeduldige consumenten die voor winkels staan te dringen zijn onlosmakelijk verbonden met Black Friday.

De naam Black Friday stamt uit de jaren 50. De politie in Philadelphia noemde de dag na Thanksgiving zo, nadat het hele centrum van de stad was vastgelopen door mensen die kerstinkopen wilden doen. In de jaren 80 werd er een andere betekenis aan Black Friday gegeven. Het zou de eerste dag in het jaar zijn waarop veel winkeliers zwarte cijfers schrijven na maanden van rode cijfers.