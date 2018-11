25 jaar webcam: van een volle koffiepot naar opsporing en afpersing

Privacy

Terug naar die eerste webcam in Cambridge. In een reportage van de lokale BBC Radio vraagt de verslaggever of er niet te zien moet zijn wie de koffie heeft opgemaakt? Dat zorgt voor twijfel bij een van de medewerkers van de universiteit: "Ik denk dat we de schuldigen hier moeten proberen te beschermen."

Privacy was dus bij de allereerste webcam al een punt van aandacht. En dat bleef het ook. Helemaal toen er steeds betaalbaardere losse webcams op de markt kwamen. Mensen gingen zichzelf filmen en voerden gesprekken op afstand met elkaar via MSN Messenger en later Skype. De webcam maakte het mogelijk om in de woon- en slaapkamers van mensen door te dringen.