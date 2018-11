Herindelingsverkiezingen: winst voor CDA en lokale partijen

Lokale partijen en het CDA zijn de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren in 37 gemeenten. Daar gingen zo'n 725.000 mensen naar de stembus vanwege gemeentelijke herindelingen. Per 1 januari ontstaan daardoor 12 nieuwe gemeenten.

In vijf van die nieuwe gemeenten hebben lokale partijen de meeste stemmen behaald. Dat geldt voor de fusiegemeente Molenlanden (ZH) waar de partij Doe Mee! Molenlanden de meeste stemmen kreeg. Gemeentebelangen Het Hogeland scoorde het best in de fusiegemeente Het Hogeland en NZLokaal werd de grootste in Noordwijk, dat samengaat met Noordwijkerhout.

In de fusiegemeente West Betuwe is Dorpsbelangen de grootste partij geworden, gevolgd door de SGP. In Westerkwartier wint de Partij voor Veiligheid en Zorg (VZ Westerkwartier).

CDA

Het CDA pakte de winst in vijf andere fusiegemeenten, zoals in Vijfheerenlanden (U), het Zuid-Hollandse Hoeksche Waard en de fusiegemeente Altena in Noord-Brabant. Ook in Beekdaelen en Noardeast-Fryslân werd het CDA de grootse partij.

De lokale partij HAP moest in Haarlemmermeer de VVD met een paar honderd stemmen voor zich dulden. Alleen Groningen laat een afwijkend beeld zien. Daar waren vooral de landelijke partijen in de race, die ruim werd gewonnen door GroenLinks.