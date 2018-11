EU-top komend weekend op losse schroeven door onzekerheid brexit-akkoord

De Duitse bondskanselier Merkel komt zondag alleen naar de EU-top in Brussel als er een akkoord gesloten kan worden over de brexit. En ze is niet van plan om opnieuw te gaan onderhandelen over het voorlopige brexit-akkoord. Vanavond komt de Britse premier May naar Brussel om de afspraken met de voorzitter van de Europese Commissie Juncker door te spreken.

De afgelopen dagen is er door onderhandelaars van 27 EU-lidstaten gesproken over het aanpassen van de tekst die zondag op tafel ligt. Volgens ingewijden is het onmogelijk om iets te veranderen aan de basistekst, maar kunnen alle problemen worden benoemd in een speciale politieke verklaring.

De eerste versie van die verklaring, begin deze week gepubliceerd, bestond uit negen pagina's. Volgens ingewijden waren er sinds de bekendmaking zóveel landen met aanvullende wensen dat de politieke verklaring nu al 25 bladzijden bevat.

Gibraltar

De grootste problemen gaan over handel, visserij en de positie van Gibraltar. Spanje dreigde gisteren met een veto als niet in de tekst een passage staat dat de Spanjaarden mogen meebeslissen over het kleine staatje in Spanje dat Brits grondgebied is.

Over wie waar mag vissen als de Britten eenmaal uit de EU zijn, verschillen de meningen ook nog. Een groep landen, waaronder Nederland, vindt dat de EU ook in Britse visgronden moet kunnen vissen. De diplomaten die nu aan de tekst sleutelen proberen het visprobleem voor zich uit te schuiven, zodat het de komende jaren geregeld kan worden.

En dan is er nog de handel. Eigenlijk wil premier May meer toezeggingen over de handel, zodat het voordeliger uitpakt voor de Britten.

Hobbels

Het is opmerkelijk dat May, met zoveel problemen thuis in Londen, op dit moment naar Brussel komt. Volgens diplomaten zal de Britse premier net als Merkel zeggen: "Ik kom zondag alleen als er iets te ondertekenen valt."

Vooralsnog houdt iedereen vast aan die top op zondag. Hoewel diplomaten het hebben over protocollaire hobbels die nog genomen moeten worden voor het weekend. Britse media zeggen zelfs dat premier May voor donderdagochtend al uitsluitsel moet hebben. Als de problemen dan nog niet zijn opgelost, komt er zondag geen top.