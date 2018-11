Ook Zwitserland tekent VN-migratiepact voorlopig niet

Zwitserland gaat in december het VN-migratiepact over de omgang met migranten niet tekenen. De Zwitserse regering, de Bundesrat, wil eerst een debat in het parlement laten houden en naar aanleiding daarvan een definitieve beslissing nemen.

Zwitserland is het tiende land dat besloten heeft het pact niet te tekenen. De andere landen zijn de Verenigde Staten, Israël, Australië, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije en Estland.

Soevereiniteit

De weigeraars zijn bang dat de bepalingen in het migratiepact bindend zijn en dat de nationale soevereiniteit van landen wordt ondermijnd. Migranten zouden met het pact in de hand een verblijfsvergunning kunnen afdwingen.

Voorstanders van het pact benadrukken dat het juist niet bindend is en dat er geen juridische consequenties aan verbonden kunnen worden. Zij zeggen dat migratie van alle tijden is en dat het goed is om daar internationale afspraken over te maken.

De bedoeling is dat het pact volgende maand in Marrakesh in Marokko ondertekend gaat worden. Nederland stond er in principe achter, maar ook hier is er veel weerstand ontstaan, met name bij de rechtse partijen. Het kabinet laat de tekst van het pact nu juridisch onderzoeken.