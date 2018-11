Staatssecretaris moet zaken verwesterde vrouwen opnieuw bekijken

Westerse levensstijl niet genoeg

Een westerse levensstijl alleen is niet per definitie genoeg voor het recht op asiel, zegt de Raad van State, maar wel als die andere leefstijl het gevolg is van een religieuze of politieke overtuiging. Daarmee volgt de Raad de rechtbank, die vorig jaar tot hetzelfde oordeel kwam.

"Als een vrouw minder of niet meer gelovig is geworden in Nederland of door een politieke overtuiging zich westers gedraagt, dan kan zo iemand vervolgd worden en recht hebben op asiel", legt Hanna Sevenster van de Raad van State uit.

Mannen aankijken

Ook kan er sprake zijn van kenmerken die niet of nauwelijks meer te veranderen zijn. Sevenster: "Dan kan de indruk bestaan dat ze van geloof is veranderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gedrag dat in Nederland heel normaal is, maar in andere landen niet. Dan moet je denken aan mannen recht aankijken, of je uit eigen beweging in een gesprek mengen. Daar kun je in je land van herkomst in de problemen mee komen."

De staatssecretaris moet van de Raad van State per geval zo'n claim onderzoeken en beoordelen. Een rol daarbij speelt volgens de Raad van State hoe oud de vrouw was toen ze naar Nederland kwam en hoe ze zich heeft ontwikkeld. Bij de zaken van deze drie vrouwen heeft hij dat niet gedaan.