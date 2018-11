Werkverbod tantramasseur na nieuwe aangifte wegens misbruik

Reclassering

Slachtoffers dringen al geruime tijd aan op een werkverbod voor M. Het OM liet steeds weten dat dit alleen mogelijk was bij een nieuwe aangifte en een nieuwe tijdelijke hechtenis.

Andere beperkingen die justitie de man heeft opgelegd zijn een contactverbod met de aangevers en de verplichting van een traject bij de reclassering.

Blokkades

Voor het proces tegen de Rotterdamse masseur is nog geen datum vastgesteld. Wel is morgen de rechtszaak tegen een andere tantramasseur, de 54-jarige Nico D. uit Rhenen. Tegen hem hebben zes vrouwen aangiften gedaan. Hij heeft al langer een werkverbod. D. wordt er net als M. van verdacht dat hij misbruik heeft gemaakt van vrouwen die "aan zijn zorg waren toevertrouwd".

De NOS publiceerde een jaar geleden voor het eerst over de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van een reeks tantramasseurs. Rode draad in de beschuldigingen is dat zij beweren vrouwen met negatieve seksuele ervaringen via niet-erotische massages van hun blokkades af te kunnen helpen. In plaats daarvan gebruiken de mannen die sessies om aan hun gerief te komen. Bij een meldpunt kwamen honderd meldingen binnen.