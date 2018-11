Politie zet tachtig man op viervoudige liquidatie Enschede

De politie heeft tachtig mensen gezet op het onderzoek naar de liquidatie van vier mannen in een bedrijfspand in Enschede. Daarbij zijn foto's vrijgegeven van de vier slachtoffers die op 13 november in het pand werden gevonden en andere informatie over hen.

Onlangs werden twee verdachten aangehouden, maar die zijn allebei vrijgelaten en zijn niet langer verdachte. De politie heeft bekendgemaakt dat na een melding eerst twee doodgeschoten mannen in het pand werden gevonden en dat later elders in het gebouw nog twee dode mannen werden ontdekt.

Voor de politie is het van groot belang te achterhalen waarom juist deze vier mannen samen in het pand waren, wat hun relatie was en waarom ze alle vier zijn doodgeschoten. De politie wil ook weten wat de slachtoffers de laatste 48 uur voor hun dood hebben gedaan.

Volgens de politie hebben omwonenden verteld dat die dag meerdere mensen het pand hebben bezocht. De politie wil in contact komen met al die mensen.