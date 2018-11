Noord-Korea blaast eigen bewakingsposten op bij grens

De grens tussen Noord- en Zuid-Korea is een van de zwaarst bewaakte grensgebieden ter wereld. Er liggen zo'n 2 miljoen landmijnen en er staan aan beide kanten tientallen bewakingsposten met zwaarbewapende militairen.

Top Singapore

De Korea's zijn officieel sinds 1950 in oorlog met elkaar, al is er al sinds 1953 een wapenstilstand. Na de top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim in Singapore is de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea wat verbeterd.

Beide landen gaan niet alleen de grensposten ontmantelen, maar ze hebben ook afgesproken om het gedeelde grensdorp Panmunjom te ontwapenen, militaire oefeningen op te schorten en te beginnen met het opruimen van landmijnen. Ook gaan ze samen zoeken naar de lichamen van militairen die in de Koreaanse Oorlog zijn gesneuveld.