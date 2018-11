Trump blijft achter 'geweldige bondgenoot' Saudi-Arabië staan

President Trump is niet van plan zijn "geweldige bondgenoot" Saudi-Arabië te straffen met economische sancties naar aanleiding van de moord op journalist Khashoggi op het Saudische consulaat in Turkije.

De Amerikaanse president zegt in een verklaring, onder de kop "De wereld is zeer gevaarlijk", dat hij de moord verschrikkelijk vindt, maar dat het dom zou zijn de lucratieve wapencontracten en de "nauwe banden" met het olierijke land te beëindigen. Dat zou Rusland en China enorm in de kaart spelen, denkt Trump. "Het zou een prachtcadeau voor hen zijn, rechtstreeks uit de VS!"

Op een staatsbezoek in 2017 heeft Trump voor miljarden aan wapentuig verkocht aan Saudi-Arabië. Hij voelt er daarom niets voor om vanwege "politieke of andere redenen" gehoor te geven aan de roep om sancties. De houding van Trump richting Saudi-Arabië is overigens vergelijkbaar met die van de Europese Unie, waar ook geen wapenembargo van de grond komt.

Moordopdracht

Jamal Khashoggi was een fel criticus van het Saudische bewind. Hij werd begin vorige maand vermoord tijdens een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Uit uitgelekte informatie van de CIA zou blijken dat de Saudische kroonprins, die in Saudi-Arabië veel macht heeft, opdracht heeft gegeven voor de moord.

Trump zegt in zijn verklaring dat kroonprins Mohammed bin Salman "misschien wel en misschien niet" betrokken is bij de moord. Naar aanleiding van de CIA-informatie kondigde Trump aan dat hij vandaag een "uitgebreid rapport" zou presenteren over de toedracht van de moord, maar vooralsnog is hij alleen met deze verklaring op de proppen gekomen.

Tekst loopt door onder tweet