Saudi-Arabië aanpakken kan, maar het mag vooral geen banen kosten

"Ik ben tegen oorlog, tegen wapens. Maar ja, ik ben voor banen." Een oudere mevrouw op de markt in de Belgsiche plaats Herstal moet er zelf wat zenuwachtig van lachen. Ze heeft een groot deel van haar leven bij de wapenfabriek van het stadje gewerkt. Die fabriek, FN Herstal, staat sinds een paar weken weer in de volle belangstelling om z'n grootste klant: Saudi-Arabië.

Op een kleine 100 kilometer van Herstal probeert minister Blok zijn ambtgenoten er vandaag van te overtuigen dat er een EU-wapenembargo moet komen voor Saudi-Arabië. Het land heeft het verbruid bij Europa. De oorlog in Jemen, waar Saudi-Arabië partij is, kost duizenden mensenlevens en de moord op journalist Jamal Kashoggi in de Turkse stad Istanbul was brutaal en gewetenloos.

Volledig wapenverbod

Tijd om Saudi-Arabië aan te pakken, vinden velen. Het Europees Parlement stemde vorige maand nog met een overgrote meerderheid voor een volledig wapenembargo. De Tweede Kamer wil hetzelfde. En toch komt zo'n embargo er niet.

Dat heeft alles te maken met Herstal en andere wapenfabrieken in Europa. Ooit was FN Herstal de trots van de regio, met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen. Die tijd is inmiddels al lang voorbij, maar nog steeds biedt FN Herstal werk aan zo'n 1300 mensen en daar komen de banen van toeleveringsbedrijven nog bij. In de regio Luik, waar de werkloosheid hoog is, is het een werkgever die ze niet kwijt willen.

Het is dan ook niet lastig om op straat mensen te vinden met bekenden die in de fabriek werken, ontdekt correspondent Thomas Spekschoor: