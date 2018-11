Europees Hof oordeelt dat Turkse oppositieleider Demirtas moet vrijkomen

Het Europees Hof voor de Mensenrechten oordeelt dat Selahattin Demirtas moet worden vrijgelaten. De voormalige leider van de voornamelijk Koerdische partij HDP in Turkije werd twee jaar geleden gearresteerd op verdenking van terrorisme. Onlangs werd hij veroordeeld.

Volgens het Europees Hof heeft Turkije het recht van Demirtas geschonden om snel voor de rechter te verschijnen, het recht op een snelle herziening van zijn zaak en het recht om gekozen te worden en zitting te nemen in het parlement.

Volgens het hof is oud-leider Demirtas opgepakt op een redelijke verdenking van een strafbaar feit, maar is de duur van het voorarrest onvoldoende te rechtvaardigen.

Beroep

De Turkse president Erdogan heeft gezegd de uitspraak van het Europese Hof naast zich neer te leggen. Als lid van de Raad van Europa moet Turkije zich in beginsel wel aan uitspraken van het hof houden. Beide partijen kunnen in beroep tegen het vonnis.

In september is Demirtas uiteindelijk veroordeeld tot ruim vier jaar cel vanwege terroristische propaganda. Hij zat toen al 23 maanden in voorarrest. Demirtas is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.