Rechter haalt streep door asieldecreet van Trump

Een federale rechter in San Francisco heeft een decreet van president Trump waarin de asielmogelijkheden worden beperkt, van tafel geveegd. De uitspraak is direct van kracht en geldt ten minste tot 19 december, de dag waarop een hoorzitting in de rechtbank plaatsvindt over deze zaak.

Twee burgerrechtenorganisaties hadden een zaak aangespannen tegen het decreet waarin is vastgelegd dat immigranten die illegaal het land binnenkomen vanuit Mexico, geen asiel meer mogen aanvragen in de VS. Een asielprocedure kan volgens de nieuwe regels alleen worden gestart bij binnenkomst via een officiële grenspost.

Trump kwam op 9 november met deze maatregel, in reactie op 'de karavaan', een grote groep migranten uit Centraal-Amerika die al vele weken onderweg is naar de VS om daar asiel aan te vragen. Inmiddels zijn duizenden migranten gestrand in de stad Tijuana, bij de Mexicaans-Amerikaanse grens. Bij die grens zijn ook 5000 extra Amerikaanse militairen aangekomen, op last van het Witte Huis.

Niet de wet herschrijven

De rechter bepaalde dat het decreet van Trump "op grote afstand" staat van de praktijk van voorheen. "De president mag de immigratiewetgeving niet herschrijven en er een voorwaarde aan toevoegen die het Congres eerder expliciet verbood", luidt het gerechtelijk oordeel.

De Amerikaanse Burgerrechten Unie, een van de groeperingen die de zaak tegen Trump aanspanden, wees er in de rechtbank op dat het decreet strijdig is met de immigratiewet. Daarin staat dat iedereen in de VS asiel mag aanvragen, ongeacht hoe diegene het land is binnengekomen.

In Tijuana protesteerden gisteren honderden Mexicanen tegen de komst van de migranten van de karavaan. De burgemeester van de stad zei te vrezen dat de nieuwkomers zeker een half jaar blijven, omdat de Amerikaanse immigratiedienst dagelijks slechts 100 asielaanvragen in behandeling neemt.

Volgens critici is die werkwijze bedoeld om migranten te ontmoedigen.