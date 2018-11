'Plofkraakoplossing Rabobank maakt nachtelijke horeca mogelijk doelwit'

Ondernemers kunnen 's nachts geen contant geld meer storten bij zogeheten 'sealbagautomaten' van de Rabobank. Na de plofkraak van vannacht in Nieuwkoop vindt de bank het niet meer veilig de circa 600 automaten open te houden. Koninklijke Horeca Nederland vreest nu dat horeca-ondernemers doelwit kunnen worden, omdat zij hun dagomzet voortaan pas de volgende ochtend kunnen storten.

Plofkraken zijn een groot probleem voor banken. Het komt jaarlijks tientallen keren voor, met een piek van 79 plofkraken in 2016, en het geweld dat erbij gebruikt wordt neemt toe.

Zwaardere explosieven

Criminelen gebruiken steeds zwaardere explosieven om geldautomaten open te breken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken jaar na jaar. Dat vergroot ook het risico op slachtoffers onder omwonenden en passanten. Het plofkraakgeweld is een van de redenen dat banken het aantal geldautomaten terugbrengen, en de reden dat de Rabobank nu, na de eerste plofkraak op een sealbagautomaat ooit, dit specifieke type automaat 's nachts sluit.

De bank erkent dat dit onhandig is voor cafés, snackbars en andere ondernemingen die tot laat open zijn, maar benadrukt dat 95 procent van de stortingen "overdag en net na zessen" plaatsvindt. "Natuurlijk is het makkelijker als een horeca-ondernemer zijn sealbags kwijt kan, maar voor nu moeten we deze maatregel nemen", zegt een woordvoerder van de Rabobank. "Veiligheid gaat boven gemak."

Meer geld in de zaak

Juist vanwege de veiligheid vindt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het plan van de Rabobank "geen goed idee". Het gevaar van een overval wordt volgens de belangengroep groter als er minder momenten zijn waarop ondernemers hun geld kunnen storten, als ondernemers meer geld in hun zaak hebben of als zij bijvoorbeeld geld mee naar huis nemen - wat sterk wordt afgeraden door KHN (20.000 leden).

"Wij adviseren ondernemers sowieso op verschillende momenten te storten, en dit niet altijd om 12 uur 's nachts door dezelfde persoon te laten doen. Ook is het verstandig als ondernemers op meerdere momenten per dag hun kassageld afromen en bijvoorbeeld in een kluis stoppen", zegt KHN-woordvoerder Bernadet Naber.

Storting in een sealbagautomaat is niet de enige manier om geld veilig te stellen, maar wel een belangrijke. En, zo stelt Naber,"als je het tijdsbestek waarop je kunt storten met zeven uur verkort, maak je het op andere momenten minder veilig."