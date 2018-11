Pro-Zwarte Pietdemonstranten Tilburg weer op vrije voeten

De tientallen mensen die gisteren werden gearresteerd bij de intocht van Sinterklaas in Tilburg, zijn allemaal weer vrijgelaten.

Een groep van 44 mensen, onder wie twee tieners van 13 en 15 jaar, wilde volgens de politie een geplande anti-Zwarte Pietdemonstratie verstoren. Agenten van de Mobiele Eenheid zeiden dat ze moesten vertrekken en gebruikten ook de wapenstok. Ze werden opgepakt omdat ze op de plek wilden blijven.

Elders in de stad werden nog eens vier mensen opgepakt. Alle 48 arrestanten zijn gisteren voor 18.00 uur weer vrijgelaten, meldt Omroep Brabant. Ze krijgen vermoedelijk een boete.

'Te gek voor woorden'

In Tilburg was gisteren veel politie op de been om de intocht van Sinterklaas in goede banen te leiden. Burgemeester Weterings van de stad noemt het optreden van de politie kordaat, maar vindt het te gek voor woorden dat er zoveel agenten nodig zijn voor het beveiligen van een kinderfeest.

Hij wil de komende tijd in gesprek met het sinterklaascomité en andere partijen om herhaling te voorkomen.