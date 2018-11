Invallen in Limburg in verband met mestfraude

Het Openbaar Ministerie, de politie en de NVWA hebben vanochtend een inval gedaan bij het grootste mestadviesbureau van Nederland, Bergs Advies in Heythuysen in Limburg. Ook de woning van de eigenaar en directeur is doorzocht. Dat meldt NRC Handelsblad. Het bedrijf zou fraude met mest organiseren en coördineren.

Het OM bevestigt dat er invallen worden gedaan op verschillende locaties in Limburg in verband met mestfraude, op verdenking van valsheid in geschrifte.

Bergs Advies doet de mestboekhouding voor honderden veehouders en helpt hen met het plannen van de verplichte verwerking van de mest. Ook zoekt het uit welke vergunningen veehouders nodig hebben om de mest op hun eigen bedrijf te kunnen verwerken en berekent het hoeveel fosfaten ze moeten afvoeren. De klanten bezitten samen een kwart van alle Nederlandse varkens en kippen, zegt Bergs Advies tegen NRC.

Veroordeling

Het bedrijf met 38 werknemers werd al maanden in de gaten gehouden, melden bronnen aan de krant. Het is al eerder voor mestfraude veroordeeld. Het bureau zette een papieren constructie op voor een varkensboer om te frauderen met mestexport naar Duitsland.

Vorige week uitte het OM kritiek op de aanpak van de grootschalige fraude door minister Schouten van Landbouw. De taskforce die vorig jaar werd beloofd nadat de fraude was ontdekt, kwam niet van de grond. Ook is de capaciteit van het OM en de NVWA niet toereikend om te controleren op mestfraude.

Veehouders mogen een deel van de mest uitrijden over het land, de rest moet worden afgevoerd. Om de hoge kosten van het afvoeren te voorkomen, deden boeren net alsof de mest werd afgevoerd, vaak in samenwerking met transporteurs en verwerkers. De vrachtwagens reden in de praktijk leeg heen en weer.