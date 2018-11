Ze zijn er nog, mensen die een speelgoedzaak beginnen

Levensgrote paarden, beren, een boomhut, een 'racebaan' waar kinderen loopfietsjes kunnen uitproberen: de ondernemer heeft alle registers opengetrokken om vooral kinderen te vermaken. Zeker in deze sinterklaas- en kersttijd.

Volgens Sonny Duijn, sectoreconoom van ABN Amro die onlangs onderzoek deed naar de speelgoedbranche, is dat ook de enige manier om het te redden. "Op die manier kun je je onderscheiden. Interactie met de klant. De winkel van Hamleys in Praag is daar een goed voorbeeld van. Met een nepraket, glijbaan, draaimolen. Er is in de winkel volop gelegenheid om een product uit te proberen", zegt Duijn. "Als je dat als kleinere ondernemer ook kunt, heb je een enorm voordeel op webshops. Dan kun je echt in deze branche nog uitblinken. Ook anno 2018."

Action

De veranderingen in de speelgoedbranche gaan hard. Waren er in 2008 nog duizend speelgoedwinkels als Bart Smit, Intertoys, Toys 'R' Us en Top 1 Toys, nu zijn er nog 750 winkels over die ook nog eens veel minder omzetten. In 2008 bedroeg de omzet 1 miljard euro, nu 660 miljoen euro.

"De rest is weggelekt naar internet en 'andere' spelers als Kruidvat, bouwmarkten, supermarkten en natuurlijk Action", zegt Duijn.

Maar 'traditionele' speelgoedwinkels kunnen profijt trekken van de vergrijzing. "Dat klinkt natuurlijk een beetje raar, maar opa's en oma's hebben kleinkinderen voor wie ze speelgoed kopen. Als winkels erin slagen die doelgroep van ouderen goed te bereiken, zijn ze spekkoper."

Klanten van ver

Mark Ligteringen in Driebergen heeft ook een webshop. "Dat is heel belangrijk. Je merkt dat veel mensen zich eerst oriƫnteren op internet en dan vervolgens naar de winkel komen. Ik heb klanten uit Den Haag en Rotterdam die ons eerst online hebben gevonden."

Zijn droom is in ieder geval uitgekomen. "Vroeger kwam ik met mijn ouders vaak in Londen bij Hamleys. Daar keek ik mijn ogen uit: al die beleving in de winkel met goochelaars en zo. Toen dacht ik: wauw, zoiets wil ik later ook hebben."

Meer nieuwkomers

Overigens zijn er meer 'kleine' ondernemers die - geheel tegen de trend in - afgelopen jaar een speelgoedzaak hebben geopend. Volgens marktonderzoeker Locatus is na een jarenlange daling van het aantal zelfstandige ondernemers in deze sector, sprake van een voorzichtige ommekeer. Daalde het aantal zelfstandige speelgoedwinkels tussen 2005 en 2017 met meer dan de helft, sindsdien zijn er weer vijftien zelfstandigen bij gekomen.